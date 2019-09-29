Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОрешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года. Деньги пойдут на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.
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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

ТАСС03:29

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Российская газета03:24

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РБКвчера в 23:01

«Известия»: Орешкин предложил выделить на экспорт услуг 245 млрд руб. до 2024 года

Коммерсантъ01:40

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БИЗНЕС Online01:00

Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза до 2024 года

Интерфакс02:59

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
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