Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

с чего всё началось

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые снизят стоимость процедуры банкротства граждан с 200 000 руб. до 10 000 руб. Об этом глава ведомства Максим Орешкин заявил в интервью РИА Новости.

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