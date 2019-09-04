Экономика

ВедомостиВедомостиОрешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц

Министерство хочет снизить расходы граждан до 10 000 руб. Закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 г. Он дает возможность должникам списать или реструктурировать долги, однако процедура накладывает отпечаток на кредитную историю клиента.
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с чего всё началось

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости02:50

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В России предложили снизить стоимость банкротства

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Российская газета03:52

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РБК05:08

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