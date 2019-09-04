Экономика
ВедомостиОрешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц
Министерство хочет снизить расходы граждан до 10 000 руб. Закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 г. Он позволяет должникам списать или реструктурировать долги, однако процедура накладывает отпечаток на кредитную историю клиента.
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с чего всё началось
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новости02:50
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