Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыОрешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг. С такой инициативой он обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.
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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).
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«Известия»: Орешкин предложил выделить на экспорт услуг 245 млрд руб. до 2024 года

Коммерсантъ01:40

СМИ: Орешкин попросил увеличить траты на экспорт услуг в 42 раза для выполнения поручения Путина – до 244 млрд рублей

БИЗНЕС Online01:00

СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг

РБКвчера в 23:01

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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