Финансы
Московский КомсомолецОрешкин предсказал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ может в очередной раз понизить ключевую ставку. Ожидается, что это произойдет 6 сентября.
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с чего всё началось
Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.BFM.ruвчера в 02:42
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Политика
В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.
RT на русском вчера в 08:26
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Авто
АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
Автомобиль BMW наехал на бордюр, а затем врезался в столб уличного освещения и загорелся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
В России предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Единоборства
Стало известно, какой гонорар ждет Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Отмечается. что гонорар составит шесть миллионов долларов, превысивший в три раза сумму, которую Хабиб получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Народные новости вчера в 23:58
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Киберспорт
Официальный релиз MTG Arena состоится 26 сентября
Игромания.ру вчера в 13:00
Политика
США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне
США и КНР договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.
Коммерсантъ вчера в 22:11
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Euro NCAP опубликовал видео с демонстрацией краш-тестов 7 автоновинок.
OAnews вчера в 17:00
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru вчера в 01:14
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета британской авиакомпании ЕаsуJет, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань
Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения.
ТАСС 00:07
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском вчера в 15:08
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28