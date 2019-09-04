Финансы
Московский КомсомолецОрешкин предсказал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ может в очередной раз понизить ключевую ставку. Ожидается, что это произойдет 6 сентября.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:44, Вашингтон
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Российская певица Валерия откровенно рассказала о том, как она потеряла ребенка.
NewInform вчера в 12:57
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ вчера в 22:17
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия вчера в 11:57
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика
Зеленский официально анонсировал обмен пленными
Военное обозрение вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Здоровье
О дефиците вакцины от бешенства в Брянске узнала вся Россия
Как заверили Светлану Бурцеву в больницах, в Брянске не будет вакцины до конца октября.
Городской телеканал (Брянск) 01:37
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания вчера в 10:04
Авто
Сдохла батарея в видеорегистраторе — вот бюджетное решение
Встроенный аккумулятор видеорегистратора при многократных зарядках довольно быстро «кончается», а мертвая батарея от бортовой сети автомобиля уже не заряжается.
За рулем вчера в 23:06
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском вчера в 09:44
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Театры
Мединский рассказал о ремонте и реконструкции российских театров
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 6 сентября рассказал на Петербургском культурном форуме, что в ближайшее время на территории страны десятки театров будут реконструированы или отремонтированы.
Вечерняя Москва вчера в 10:28
Армия и оружие
В США впервые в истории армии генералами стали две сестры
Две сестры впервые за 244-летнюю историю армии США стали генералами, передает USA Today.
Аргументы и Факты вчера в 12:04
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25