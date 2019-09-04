Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОрешкин предсказал снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ может в очередной раз понизить ключевую ставку. Ожидается, что это произойдет 6 сентября.
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