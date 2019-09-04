Финансы
ТАССОрешкин не исключил очередного снижения ЦБ ключевой ставки
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключает, что совет директоров ЦБ РФ снизит ключевую ставку на заседании 6 сентября.
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с чего всё началось
Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.BFM.ru04 сентября в 02:42
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:33, Вашингтон
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Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
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По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru 14:00
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Soccer.ru 13:51
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Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Pravda.Ru 16:19
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Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
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Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
В столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино», сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Армия и оружие
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию
Российская газета 06:28
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Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
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РБК 10:01
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
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Известный уфолог обнаружил дрон НЛО на кузбасском разрезе
Известный уфолог Скотт Уоринг заинтетресовался необычным каменным диском, найденным на кузбасском разрезе недалеко от Белова в 2015 году и предположил, что странный объект может быть инопланетным дроном-разведчиком.
Сибдепо 01:37
Общество
Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
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Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости 19:06
Армия и оружие
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Daily Storm вчера в 10:02
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РИА Новости 04:26