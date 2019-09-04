Финансы

ТАССТАССОрешкин не исключил очередного снижения ЦБ ключевой ставки

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключает, что совет директоров ЦБ РФ снизит ключевую ставку на заседании 6 сентября.
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с чего всё началось

Орешкин: если человек попал в долговую яму, виноват не только он, но и банк

Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.
BFM.ru04 сентября в 02:42

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«Созданы абсолютно все условия». Снизит ли ЦБ ключевую ставку?

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Орешкин: судя по всему, ЦБ снизит ключевую ставку

Вестник Кавказа04 сентября в 03:25

Орешкин сделал свой прогноз по ключевой ставке

Свободная Пресса04 сентября в 04:44
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