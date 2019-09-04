Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОрешкин предсказал снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ЦБ может в очередной раз понизить ключевую ставку. Ожидается, что это произойдет 6 сентября.
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с чего всё началось

Орешкин: если человек попал в долговую яму, виноват не только он, но и банк

Вот что он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме: Максим Орешкин министр экономического развития России "Мне кажется, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: и банк, кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и, конечно, сам человек.
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