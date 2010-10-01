Общество
News.ruОрешкин признал гендерное неравенство тормозом экономического роста
Экс-министр экономики России Максим Орешкин, выступая на сессии «Неравенство как барьер экономического роста» на площадке «Русского дома» в Давосе, признал влияние гендерного неравенства на экономическое развитие.
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Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Политика
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Происшествия
В Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом
В московском аэропорту Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Политика
В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы
Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Сенат США одобрил процедуру проведения процесса над Трампом
Сенат США в ходе голосования принял процедуру проведения процесса над президентом Дональдом Трампом.
Политика
Арестованную в Химках израильтянку обменяли на подворье в Иерусалиме
Россия обменяла подворье на приговоренную к 7,5 годам израильтянку Нааму Иссасхар.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе
Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17
В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.