Экс-министр экономики России Максим Орешкин, выступая на сессии «Неравенство как барьер экономического роста» на площадке «Русского дома» в Давосе, признал влияние гендерного неравенства на экономическое развитие.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

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Происшествия В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

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Общество Максим Акимов может возглавить «Почту России» Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".

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Общество В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.