Общество

News.ruNews.ruОрешкин признал гендерное неравенство тормозом экономического роста

1 фото
Экс-министр экономики России Максим Орешкин, выступая на сессии «Неравенство как барьер экономического роста» на площадке «Русского дома» в Давосе, признал влияние гендерного неравенства на экономическое развитие.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орешкин признал гендерное неравенство тормозом экономического роста

News.ru08:54

Влияет ли гендерное неравенство на рост экономики? Ответил Орешкин

Телеканал 360°09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Политика

Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Lenta.ru 10:21
Происшествия

В Подмосковье таксист умер после 28 часов за рулем

9111.ru 11:23
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Технологии

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
Происшествия

В Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом

В московском аэропорту Шереметьево опровергли госпитализацию пассажира с коронавирусом.
Москва 24 10:21
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Политика

В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
ТАСС 06:41
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Сенат США одобрил процедуру проведения процесса над Трампом

Сенат США в ходе голосования принял процедуру проведения процесса над президентом Дональдом Трампом.
RT на русском 02:10
Политика

Арестованную в Химках израильтянку обменяли на подворье в Иерусалиме

Россия обменяла подворье на приговоренную к 7,5 годам израильтянку Нааму Иссасхар.
Livehimki.ru 07:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Общество

Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе.
Вести.Ru 11:00
Общество

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Общество

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
РБК 10:51
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Общество

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17

В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
МИР 24 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное