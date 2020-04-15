Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось. Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн совещания с представителями бизнеса.

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 7

Наука Назван ключевой виновник пандемии коронавируса По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com. 414

Авто В России начали массово расти цены на автомобили Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция. 334

Общество МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. 277

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 399

Политика Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию. 11

Энергетика Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями «После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек. 645

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K

Общество Россиянам пообещали масштабный парад Победы до конца года Масштабный парад Победы в Москве состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 81

Футбол Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".

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Шоу-бизнес Принца Гарри и Меган Маркл защитила родственница из королевской семьи Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов семьи королевы с 1 апреля 2020 года.

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 49

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