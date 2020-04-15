Экономика
РосбалтОрешкин признал неэффективность некоторых мер поддержки экономики
Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось. Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн совещания с представителями бизнеса.
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Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Наука
Назван ключевой виновник пандемии коронавируса
По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 01:41
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses 14 апреля в 04:26
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
Россиянам пообещали масштабный парад Победы до конца года
Масштабный парад Победы в Москве состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Lenta.ru 06:38
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Экономика
Кабмин продолжит выработку дополнительных мер поддержки экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продолжит выработку дополнительных мер поддержки отраслям экономики страны в условиях пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 05:29
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Здоровье
В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск вчера в 03:08
Общество
Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон
В Крыму в скором времени возможно возобновление работы объектов санаторно-курортной сферы, если на полуострове улучшится эпидобстановка.
РИА Новости Крым 03:47
Культура
Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»
Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл защитила родственница из королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов семьи королевы с 1 апреля 2020 года.
News.ru вчера в 14:31
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей
В I квартале 2020 года продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей в России выросли в два раза по сравнению с январем-мартом прошлого года.
Дождь 03:39
Общество
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
RuNews24.ru 06:39
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором назвал Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева «банальными ворюгами».
Газета Кемерова 05:34
Политика
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
UfaTime.ru 06:38