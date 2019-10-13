с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.

Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Армия и оружие Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии Минобороны России опубликовало на своем сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских формирований.

Футбол Медведев поздравил сборную России с выходом на Евро-2020 Глава правительства России России Дмитрий Медведев поздравил сборную РФ по футболу с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в 2020 году.

Авто Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности» Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.

Финансы Эксперт оценил золотой маневр России с госдолгом США Рона О'Коннелл высоко оценила "золотой маневр" Москвы и назвала три причины для его проведения.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Происшествия В Киеве на улице застрелили человека В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Экономика В России хотят принять новый закон о компенсациях Если закон примут, компенсацию будут выплачивать всем членам кооператива, вне зависимости от даты создания, уточнили специалисты.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Авто Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».

Происшествия Учебный самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Политика В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков.