Экономика

RT на русскомRT на русскомОрешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил
 за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК04:54

Подробнее о событии

Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

RT на русском06:34

Орешкин прокомментировал возможность расчета в нацвалютах со странами ЕС

РИА Новости06:26

Орешкин высказался за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Коммерсантъ03:36

Орешкин призвал к мировой торговле нефтью в рублях

Московский Комсомолец03:54

Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

РБК04:54

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

ТАСС02:52

Орешкин заявил о желании минимизировать зависимость от США

Газета.Ru01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии

Минобороны России опубликовало на своем сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских формирований.
ТАСС 15:36
Футбол

Медведев поздравил сборную России с выходом на Евро-2020

Глава правительства России России Дмитрий Медведев поздравил сборную РФ по футболу с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в 2020 году.
Московский Комсомолец 14:46
Авто

Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»

Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Жительница Москвы 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Известия 15:40
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
Политика

Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса

Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Финансы

Эксперт оценил золотой маневр России с госдолгом США

Рона О'Коннелл высоко оценила "золотой маневр" Москвы и назвала три причины для его проведения.
Народные новости вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия

В Киеве на улице застрелили человека

В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции

РИА Новости 15:12
Экономика

В России хотят принять новый закон о компенсациях

Если закон примут, компенсацию будут выплачивать всем членам кооператива, вне зависимости от даты создания, уточнили специалисты.
Общественная электронная газета 03:12
Религия

Волгоградцы готовятся встретить Покров Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн 06:15
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Единоборства

Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

Газета.Ru 15:45
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек

До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Экономика

Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями

Политическая Экспертиза 03:57
Происшествия

Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Общество

В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму

Газета.Ru 15:26
Политика

В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги

На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков.
REGNUM 16:33
Гаджеты

Экран Huawei Mate 30 Pro оказался очень нежным

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro примечателен своим сенсорным экраном, который загибается на боковины под большим углом.
iXBT.com 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное