Экономика
RT на русскомОрешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
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Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
В Балашихе девятилетняя девочка ушла из дома, и о ее местонахождении ничего не известно, сообщает "Лиза Алерт".
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой
Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Пятый канал 10:58
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Кино
Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма
Известия вчера в 00:06
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Религия
14 октября православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы отмечает только Русская Церковь, праздник на Руси называли Покров день, он принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.
Московский Комсомолец 13:44
Хоккей
Уэйну Гретцки наложили 20 швов после падения в обморок
Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
Metaratings 05:30
Армия и оружие
Сирийская армия движется на север страны для противостояния Турции
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 13:35
Общество
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции из-за Сирии
Трамп сообщил, что вместе с сенатором Линдси Грэмом и многими конгрессменами работает над «мощными санкциями» в отношении Турции.
Профиль 13:23
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Технологии
Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON
The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.
Московский Комсомолец 07:20
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Денис Черышев прорвался по левому флангу и сильно пробил в ближний угол. Мяч влетел в ворота Константиноса Панайи.
Вести.Ru 12:13
Политика
Преемница Меркель объяснила свою позицию по Крыму
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала, какой позиции она придерживается касательно вхождения Крыма в состав России.
Газета.Ru 13:29
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 11 октября в 13:20
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Здоровье
В Оренбуржье новые технологии освободят врачей от бумажной волокиты
Освободить врачей от бумажной волокиты в Оренбуржье планируют с помощью внедрения инновационных технологий.
Российская газета 13:28
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Футбол
Томаш Губочан: «Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских»
Словацкий защитник «Омонии» Томаш Губочан жалеет, что не поиграл на новых стадионах в России.
Матч ТВ 12:22
Общество
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса
Российская газета 01:54
Политика
Россия осуждает акции, подобные атаке на саудовские НПЗ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что кто бы ни стоял за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Россия осуждает акции подобного рода.
РИА Новости вчера в 06:09