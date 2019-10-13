Экономика
RT на русскомОрешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
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Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян
Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
После восьми туров сборная России (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Кино
В декабре выйдет мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой»
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Автоспорт
Williams разозлила Кубицу несогласованной заменой переднего крыла
Роберт Кубица не понимает, почему Williams приняла решение не использовать экспериментальное переднее крыло в воскресных заездах Гран При Японии, не посоветовавшись с самим гонщиком.
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны для противостояния Турции
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Политика
Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Недвижимость
В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья
В трех городах — миллионниках зафиксировано заметное падение цен на рынке арендного жилья.
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Здоровье
Посещать пациента в реанимации смогут не только родственники
"В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии или иных отделениях устанавливается возможность посещения пациента в любое время, включая ночное (длительность пребывания не ограничена), по предварительному письменному разрешению руководителя данного структурного подразделения, зафиксированному в медицинских документах пациента", - отмечается в новых правилах.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Общество
В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна «Хагибис»
Власти объявили эвакуацию пятидесяти тысяч жителей префектур Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма. Стихия угрожает их жизням и здоровью.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.