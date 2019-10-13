Экономика

RT на русскомRT на русскомОрешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
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Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

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