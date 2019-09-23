Экономика
Российская газетаОрешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
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На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости 12:52
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