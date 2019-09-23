На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Политика Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Единоборства Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.

Экономика АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Кино «Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал 19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Политика Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.

Происшествия В сгоревшем ТЦ «Максим» во Владивостоке создан оперативный штаб За зданием торгового центра «Максим», где в субботу произошел крупный пожар, создан оперативный штаб, куда предприниматели-погорельцы могут обратиться по любым вопросам.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке» «При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Происшествия Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.

Экономика Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым обсудили параметры бюджета с 2020 по 2022 годы.

Космос Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.

Экономика Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит Глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев готов предложить российской компании "Газпром" тариф на транзит российского газа в Европу.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Интернет Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Политика Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Экономика Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.