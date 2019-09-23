Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Комментировать29
Максим Орешкин
На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости 12:52

Подробнее о событии

Правительство доработало идею о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов

ТАСС09:48

Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников

РБК10:19

Минэкономразвития поддерживает идею о защите минимального дохода должника

News.ru10:51

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

РИА Новости12:52

«Интерфакс»: Минэкономики предлагает ограничить взыскание долгов прожиточным минимумом

Коммерсантъ07:15

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Комсомольская правда06:25

Минэкономразвития предлагает оставить должникам прожиточный минимум

Финмаркет05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Кино

Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо

Life.ru вчера в 09:36
Космос

NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Кино

Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
Происшествия

Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

Российская газета 22:06
Авто

Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал

Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Стоимость автомобиля в комплектации "Элеганс" начинается от 4 725 000 рублей.
Российская газета 12:23
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Космос

Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

ТАСС 19:10
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Наука

В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль 21 сентября в 15:40
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода

ТАСС 22:08
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус вчера в 15:31
Происшествия

По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение

В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Гаджеты

Facebook покупает стартап CTRL-labs, занятый исследованиями мозга

Американская компания Facebook заявила о намерениях приобрести стартап CTRL-labs, занимающийся исследованиями связи компьютеров и человеческого мозга, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:59
Политика

Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Китая и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, получал деньги от Украины и Китая.
Известия 12:05
Политика

Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата

Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Общество

Гидрометцентр России представил прогноз на октябрь

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали прогноз на второй месяц осени. Правда, отмечается, что данные ещё будут уточняться.
Вести Кузбасс вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Теннис

Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru вчера в 11:01
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
РИА Новости 22:03
Происшествия

Академики РАН потребовали пересмотреть «московское дело»

Неформальное объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало открытое заявление с требованием пересмотреть «московское дело».
Афиша Daily 14:30
Экономика

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Общество

Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook

Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
RT на русском 09:30
Общество

Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей

Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Армия и оружие

В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное