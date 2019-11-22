Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии.
Культура
Выяснились детали разговора Дорониной с Путиным
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Армия и оружие
Путин призвал создать государственную программу вооружений
В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом загорелся Boeing
В интернете опубликовали видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, вылетевшего из Лос-Анджелеса в Манилу.
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году
Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Гацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан назвал Курбана Бердыева тренером топ-уровня и отметил, что в случае прихода специалиста в «Спартак» москвичи стали бы стабильно бороться за место в Лиге чемпионов.
Хоккей
Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу
Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Общество
Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна
Изображение украинской певицы Светланы Лободы украсило постер клипа метал-проекта Lindemann на песню "Frau & Mann", что в переводе с немецкого означает "женщина и мужчина".
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Культура
Российскому участнику детского Евровидения стало плохо
Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Песков отреагировал на попытку омрачить визит Вучича
Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
Здоровье
Пензенская область вошла в пилотный проект по обеспечению лекарствами
Пензенская область стала участником федерального проекта по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан на 2020-2022 годы.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Ленобласти
Сотрудники полиции Ленинградской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Обуховец.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Общество
Тверитяне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Согласно измененным правилам медосвидетельствования водителей, с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.