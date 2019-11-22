Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ
Коммерсантъвчера в 06:26
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Культура
Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»
Общество
Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку
В отставку ушел гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев, сообщает РБК.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Политика
США призвали Турцию избавиться от российских С-400
В Госдепартаменте США призвали Турцию избавиться от зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, во избежание введения американских санкций, передает в четверг Reuters.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Лавров назвал условие для заключения мирного договора с Японией
Лавров напомнил, что лидеры двух стран договорились обсуждать данную проблему на основе декларации 1956 года.
Здоровье
Малышева назвала ранние симптомы болезни Заворотнюк и Фриске
Телеведущая Елена Малышева озвучила ряд симптомов, которые могут указывать на то, что человек болен раком мозга.
Политика
В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу
Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.
Общество
МЧС хочет закрепить в законодательстве понятие «оправданный риск»
МЧС РФ разработало законопроект о закреплении в законодательстве понятия "оправданный риск" и запрете привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в таких условиях.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Общество
В России отложили введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав РФ принял решение отложить принятие нового порядка медосмотра для водителей.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» заправили перед запуском к МКС
Специалисты космодрома «Байконур» завершили заправку грузового космического корабля «Прогресс МС-13».
Спорт
Процесс восстановления ВФЛА в World Athletics приостановил Совет
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
Обнаруженная в выгребной яме 9-летняя девочка впала в кому на Кубани
Наука
Ниобий и глицерин помогли усовершенствовать топливные элементы
Сотрудники Федерального университета АВС в Бразилии объединили ниобий и глицерин для создания перспективной схемы производства недорогих топливных элементов.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.