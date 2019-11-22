Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Политика Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов» Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».

Общество Путин раскритиковал новые правила медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин раскритиковал введение нового порядка медосмотра для автолюбителей, результатом которого бы стало повышение цен на справки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Политика Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с «русскими шпионами» Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.

Политика Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.