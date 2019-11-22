Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Общество
Китайские СМИ объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Экономика
Project Syndicate (США): почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален (Project Syndicate)
Эйфория на финансовых рынках вызвана желанием не упустить шанс «рефляционной» торговли ценными бумагами в надежде на то, что недавнее глобальное замедление темпов роста экономики сменится в 2020 году ускорением этих темпов и более устойчивой инфляцией (что поможет росту прибылей и стоимости рискованных активов).
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Происшествия
В Свердловской области локализовали пожар в жилом доме
Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака
В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Теннис
Хачанов: обидно за Сербию — обе страны заслуживали эту победу
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Сербию с Джоковичем и вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.