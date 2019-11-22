Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Общество
Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Футбол
ФК «Тамбов» попробует продлить победную серию в матче с «Локомотивом»
Матч в Москве состоится во вторник. Перед началом тура ФК «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице, железнодорожники идут вторыми.
Шоу-бизнес
Гагарина не нарушала прав Кормухиной из-за песни «Кукушка», — адвокат
Адвокат певицы Полины Гагариной сообщила в Тверском суде Москвы, что ее подзащитная не нарушала никаких прав коллеги Ольги Кормухиной, которая подала на нее в суд из-за разногласий вокруг аранжировки к песне Виктора Цоя "Кукушка".
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Здоровье
Мясников: при каких симптомах следует срочно обращаться к врачу
Врачи и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки, при проявлении которых следует незамедлительно обратиться к медикам, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на «МедикФорум».
Кино
ТНТ представил первый анимационный проект
По словам креативного продюсера Константина Сабирова, сюжеты каждой серии «Мультернов» уже существовали в сериале и были показаны по ТНТ.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
Политика
Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ
В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Происшествия
Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Спорт
Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).