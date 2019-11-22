Экономика

ТАССТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих от НДФЛ

БИЗНЕС Online06:38

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ruвчера в 07:10

Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъ06:26

Глава МЭР оценил предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ

News.ru05:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАСС05:11

Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

ГЛАС.RUвчера в 09:30

Минэкономразвития: Предложение главы ВТБ освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ требует проработки

Эхо Москвы06:30
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Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

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Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
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Газета.Ru 04:29
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Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
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Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
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ТАСС 08:27
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Адвокат певицы Полины Гагариной сообщила в Тверском суде Москвы, что ее подзащитная не нарушала никаких прав коллеги Ольги Кормухиной, которая подала на нее в суд из-за разногласий вокруг аранжировки к песне Виктора Цоя "Кукушка".
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Вести.Ru 03:15
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Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
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Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
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Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
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Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК 20 ноября в 04:08
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