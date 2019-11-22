Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ
Коммерсантъвчера в 06:26
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Спорт
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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
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Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине
Тоталитарный советский режим наложил табу на эти темы и долго умалчивал истинные масштабы этих преступлений.
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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
Общество
Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей
Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Происшествия
Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы
"Сегодня около 07.00 (08.00 мск) в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Общество
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Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
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Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в «Кубке Дэвиса»
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Илон Маск привез свой долгожданный полностью электрический пикап на автосалон в Лос-Анджелес.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Компания L Brands, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, впервые отменила ежегодный шоу-показ нижнего белья.