Экономика

ТАССТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин отреагировал на идею освободить малоимущих от НДФЛ

Росбалтвчера в 10:04

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих от НДФЛ

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:38

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ru21 ноября в 07:10

Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъвчера в 06:26

Глава МЭР оценил предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ

News.ruвчера в 05:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАССвчера в 05:11

Минэкономразвития: Предложение главы ВТБ освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ требует проработки

Эхо Москвывчера в 06:30
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Общество

В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России

Газета.Ru 02:42
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Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости вчера в 17:22
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
REGNUM 02:58
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Происшествия

В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
РИА Новости 02:25
Происшествия

На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
REGNUM 00:23
Общество

Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине

Тоталитарный советский режим наложил табу на эти темы и долго умалчивал истинные масштабы этих преступлений.
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Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
РИА Новости вчера в 13:23
Фигурное катание

Костомаров посоветовал Медведевой и Загитовой завершить карьеру

РИА Новости 01:56
Общество

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Известия 21 ноября в 07:29
Происшествия

Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы

"Сегодня около 07.00 (08.00 мск) в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
РИА Новости 03:14
Общество

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
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Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Теннис

Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в «Кубке Дэвиса»

GoTennis.ru вчера в 07:25
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Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:30
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Илон Маск привез свой долгожданный полностью электрический пикап на автосалон в Лос-Анджелес.
SpeedMe 21 ноября в 23:01
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Общество

Бренд Victoria’s Secret впервые отменил ежегодный показ

Компания L Brands, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, впервые отменила ежегодный шоу-показ нижнего белья.
Life.ru вчера в 05:16
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