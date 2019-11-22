Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Музыка
На «Голосе» начался этап поединков
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Наука
Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой
Пограничное расстройство личности у людей ученые связали с детской травмой, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Acta Psychiatrica Scandinavia.
Футбол
Новым основным цветом «Уфы» станет фиолетовый
«Уфа» приняла решение провести ребрендинг. Клуб поменяет основной цвет с красного на фиолетовый.
Здоровье
Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться
Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии
Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам".
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Технологии
Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei
Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».
Теннис
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная России пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса по теннису, одолев Сербию со счетом 2:1. Командный турнир с участием 18 сборных проходит в Мадриде.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе
Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.