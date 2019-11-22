Экономика

ТАССТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин отреагировал на идею освободить малоимущих от НДФЛ

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