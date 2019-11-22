Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ
Коммерсантъвчера в 06:26
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