Экономика
ТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Авто
Новый Kia Optima показали официально
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающий доверия необратимый политический процесс», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Авто
Hyundai показала будущий Tucson
Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Космос
«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Общество
Генпрокурор США уверен в самоубийстве финансиста Эпштейна
Расследования ФБР и генерального инспектора Минюста США убедили Барра в том, что Эпштейн совершил самоубийство.
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Авто
Tesla представила электрический пикап Cybertruck
Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал плавающих детей под песню Пугачевой
Шоумен опубликовал ролик, на котором двойняшки показывают трюки в бассейне под хит Аллы Пугачёвой.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Здоровье
Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Спорт
Женская сборная России по керлингу в полуфинале сыграет со Швецией
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.