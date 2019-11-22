Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающий доверия необратимый политический процесс», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Авто Hyundai показала будущий Tucson Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.

Политика Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.

Политика Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.

Авто Tesla представила электрический пикап Cybertruck Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.

Кино Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов» Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.

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Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.