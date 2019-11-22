Экономика

ТАССТАССОрешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
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Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС05:11

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Орешкин отреагировал на идею освободить малоимущих от НДФЛ

Росбалт10:04

Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

ГЛАС.RUвчера в 09:30

Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъ06:26

Глава МЭР оценил предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ

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Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАСС05:11

Минэкономразвития: Предложение главы ВТБ освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ требует проработки

Эхо Москвы06:30

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ruвчера в 07:10
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Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском 11:04
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Финансы

Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году

Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.
Подмосковье Сегодня 11:47
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru вчера в 15:04
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Транспорт

На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
РБК 11:18
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания

Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
REGNUM 10:35
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Политика

Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения по трем делам

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предъявили обвинение по трем делам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Телеканал 360° вчера в 12:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
ФАН 07:49
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

РИА Новости 09:07
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru 07:15
Общество

Архив Колчака в Париже продали за 3 млн евро

Интерфакс 03:55
Политика

Путин встретится с президентом Азербайджана в Петербурге 20 декабря

Московский Комсомолец 11:29
Технологии

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Ferra вчера в 12:35
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии ярославский «Кредпромбанк»

Банк России с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кредпромбанк» (Ярославль).
REGNUM 00:55
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала свой дом в Лондоне

В этом году бывшая участница телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня вместе со своей дочерью переехала жить в Монако.
Дни24 07:15
Общество

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 08:27
Армия и оружие

Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
РИА Новости вчера в 17:09
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Культура

В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару

Глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о планах Софии Ротару возобновить концертную деятельность в России.
Московский Комсомолец 11:55
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
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