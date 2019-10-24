Экономика
RT на русскомОрешкин прокомментировал позицию России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
с чего всё началось
За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.ТАССвчера в 22:06
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
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Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
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Газета.Ru вчера в 22:04
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