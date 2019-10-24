За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

с чего всё началось

Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.

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