Экономика
Газета.RuОрешкин назвал главную цель правительства на ближайшее время
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020.
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
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Американский лидер Дональд Трамп дал поручение Минфину снять все ранее введённые ограничения в отношении Турции после начала проведения ею военной спецоперации на сирийской территории.
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