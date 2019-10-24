Экономика

РосбалтРосбалтОрешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business

Ранее сегодня стало известно, что Россия стала 28-й из 190 стран в списке Doing Business, который составляет Всемирный банк. В предыдущем рейтинге она находилась на 31-й строчке. Комментируя достижения, министр констатировал, что «движение вперед продолжаем».
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Максим Орешкин
Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16

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