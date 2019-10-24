Экономика
РосбалтОрешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business
Ранее сегодня стало известно, что Россия стала 28-й из 190 стран в списке Doing Business, который составляет Всемирный банк. В предыдущем рейтинге она находилась на 31-й строчке. Комментируя достижения, министр констатировал, что «движение вперед продолжаем».
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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