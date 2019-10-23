Экономика
RT на русскомОрешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Как сказал министр, заняв 28-е место, Россия вошла в топ-30 стран рейтинга и сумела опередить такие государства, как Франция и Нидерланды. В то же время Орешкин отметил стремительный рост конкуренции в глобальном бизнесе.
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Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад вчера в 03:01
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