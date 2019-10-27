Экономика
ВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ
ТАСС28 октября в 04:36
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?
Пятый канал26 октября в 18:30
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Политика
Путин 30 октября посетит Будапешт
Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Экономика
Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года
Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
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Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Технологии
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
Здоровье
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Политика
Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе
По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
Экономика
Из свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей
Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Гаджеты
Материнские платы на AMD X570 станут совместимы с процессорами Ryzen 1000-й серии
По всей видимости, новые версии BIOS с интегрированным микрокодом AGESA 1.0.0.4 смогут обеспечить материнским платам на AMD X570 совместимость с чипами Ryzen первого поколения.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
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