Экономика
Экономика сегодняОрешкин поддержал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Министр экономического развития РФ назвал решение ЦБ по снижению ставки "осознанием реальности".
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Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Общество
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Экспресс газета 02:10
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Армия и оружие
Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией
Российская газета 03:16
Происшествия
Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Lenta.ru 04:41
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Экономика
Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия
Многие другие за последние годы выросли настолько сильно, что Россия стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций.
Известия вчера в 17:02
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Путешествия
Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
Lenta.ru 04:32
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака
Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
МонаВиста 03:56
Футбол
На звание лучшего тренера октября в РПЛ претендуют пять специалистов
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги предлагает принять участие в выборах лучшего главного тренера октября.
Bobsoccer 04:05
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
BFM.ru 00:25
Здоровье
Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
Оказалось, что в рационе россиян много продуктов глубокой переработки.
Газета.Ru вчера в 09:17
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади
Профиль вчера в 09:47
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском 04:30
Происшествия
Главу района в Челябинской области отправили под домашний арест
Глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин, обвиняемый в мошенничестве на 1,1 миллиона рублей, заключен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:45
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.
Тарантас Ньюс 02:23
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США в качестве союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что сомневается в надежности США как союзника для стран Ближнего Востока.
Политическая Экспертиза 03:58
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
«Джокер» смог обогнaть по сборaм ленты «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Издaние отмечaет, что фильм стaл сaмой большой победой для кинокомпaнии, тaк кaк не является трaдиционным кинокомиксом.
Национальная служба новостей 26 октября в 11:56
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства.
Российская газета вчера в 22:41