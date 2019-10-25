Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолецвчера в 10:18
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Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Армия и оружие
Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору тыквы
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Экономика
На Алтае подскочили цены на гречку и другие крупы
В связи со снижением площадей под различные агрокультуры, в одном из центров производства продовольствия в Сибири, на Алтае, в сентябре зарегистрирован резкий скачок цен на крупы и зерно.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Авто
Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Хоккей
Во вчерашнем матче «Авангард» уступил ЦСКА
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Политика
СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил
Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся российскому бюджету в 10 млрд рублей
По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Футбол
«Торпедо» потеряло очки в матче ФНЛ с «Балтикой»
Московское "Торпедо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Армия и оружие
Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником
Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников.
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско подвел итоги матча с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.