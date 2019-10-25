Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов

Московский Комсомолецвчера в 10:18

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости25 октября в 10:23

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru25 октября в 16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru25 октября в 16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС25 октября в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК25 октября в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известия25 октября в 23:13
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Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Армия и оружие

Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Новостной фронт вчера в 10:17
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору тыквы

Экономика сегодня 01:00
Общество

Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Экономика

На Алтае подскочили цены на гречку и другие крупы

В связи со снижением площадей под различные агрокультуры, в одном из центров производства продовольствия в Сибири, на Алтае, в сентябре зарегистрирован резкий скачок цен на крупы и зерно.
Байкал24 вчера в 15:47
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда

Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны вчера в 09:38
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС вчера в 11:05
Авто

Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх

Говорит Москва 00:03
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 26 октября в 22:15
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Хоккей

Во вчерашнем матче «Авангард» уступил ЦСКА

БК55 вчера в 22:13
Единоборства

Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс вчера в 05:45
Политика

СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил

Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Эхо Москвы 00:15
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся российскому бюджету в 10 млрд рублей

По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
Дни24 01:28
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Футбол

«Торпедо» потеряло очки в матче ФНЛ с «Балтикой»

Московское "Торпедо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Армия и оружие

Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником

Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников.
ТАСС 01:02
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК вчера в 20:49
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско подвел итоги матча с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 13:37
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
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