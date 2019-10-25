Экономика
ГлобалМСК.руОрешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на своей странице в микроблоге Instagram прокомментировал решение регулятора. «Произошедшее снижение является простым осознанием реальности», - отметил министр.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолецвчера в 10:18
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург
В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 26 октября в 05:18
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади
Профиль вчера в 09:47
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Космос
Марсианские озера были похожи на земные водоемы
Группа ученых из США, Канады и Франции считает, что марсианские озера были похожи на земные водоемы.
МИР 24 24 октября в 22:26
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
ТАСС 03:16
Армия и оружие
Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией.
РИА Новости вчера в 20:16
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Газета.Ru 01:16
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия вчера в 16:36
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности
Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:59
Общество
Роскачество дало советы по выбору тыквы
Российская газета 01:00
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Национальная служба новостей 01:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на Погба до декабря
Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поединка против «Норвича» (3:1) заявил, что хавбек команды Поль Погба пропустит еще как минимум месяц.
Евро-футбол.ру 02:41
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Газета.Ru вчера в 02:43
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с маленьким ребенком
Пропавшая семья найдена полицейскими на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр, возле населенного пункта Нибега.
RuNews24.ru 01:22
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 25 октября в 15:28
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59