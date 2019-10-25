Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руОрешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на своей странице в микроблоге Instagram прокомментировал решение регулятора. «Произошедшее снижение является простым осознанием реальности», - отметил министр.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов

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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

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Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости25 октября в 10:23
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Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург

В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 26 октября в 05:18
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МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

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По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
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Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Марсианские озера были похожи на земные водоемы

Группа ученых из США, Канады и Франции считает, что марсианские озера были похожи на земные водоемы.
МИР 24 24 октября в 22:26
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
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Армия и оружие

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией.
РИА Новости вчера в 20:16
Теннис

Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности

Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.
Радио Комсомольская правда вчера в 13:59
Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на Погба до декабря

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поединка против «Норвича» (3:1) заявил, что хавбек команды Поль Погба пропустит еще как минимум месяц.
Евро-футбол.ру 02:41
Происшествия

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru вчера в 02:43
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с маленьким ребенком

Пропавшая семья найдена полицейскими на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр, возле населенного пункта Нибега.
RuNews24.ru 01:22
Общество

Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 25 октября в 15:28
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
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