Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на своей странице в микроблоге Instagram прокомментировал решение регулятора. «Произошедшее снижение является простым осознанием реальности», - отметил министр.

Общество Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Армия и оружие На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.

Общество Россияне стали охотнее копить на старость и образование По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.

Космос Марсианские озера были похожи на земные водоемы Группа ученых из США, Канады и Франции считает, что марсианские озера были похожи на земные водоемы.

Армия и оружие Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией.

Теннис Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.

Происшествия Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.

Общество Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35% Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Армия и оружие Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Жена Игоря Николаева рассказала о своей второй беременности Слухи о беременности молодой женщины часты и основаны на ее давнем признании о желании подарить композитору еще детей.

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Футбол «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на Погба до декабря Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поединка против «Норвича» (3:1) заявил, что хавбек команды Поль Погба пропустит еще как минимум месяц.

Происшествия Пропавший в Бердске школьник найден мертвым Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.

Общество На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Происшествия В Томской области нашли пропавшую семью с маленьким ребенком Пропавшая семья найдена полицейскими на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр, возле населенного пункта Нибега.

Общество Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.