Экономика
ГлобалМСК.руОрешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на своей странице в микроблоге Instagram прокомментировал решение регулятора. «Произошедшее снижение является простым осознанием реальности», - отметил министр.
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Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика
Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
iReactor 15:30
Политика
Трамп отчасти восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
News.ru вчера в 20:02
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Коммерсантъ 14:21
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Кино
Сборы России и СНГ 17 - 20 октября. Малефисента - владычица проката!
Kinonews.ru 24 октября в 07:14
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Футбол
Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс 16:08
Музыка
Селена Гомес полностью сняла клип на айфон
Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone.
РИА Новости 23 октября в 06:33
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Фигурное катание
Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
РИА Новости 17:48
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Популярная механика 23 октября в 08:02