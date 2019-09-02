Энергетика
RT на русскомОрешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.Ведомостивчера в 20:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Армия и оружие
Российские подлодки покончат с цивилизацией
"Москва, видимо, хочет получить ядерный запас сверх тех, ракет, которые и так могут покончить с цивилизацией в случае начала конфликта", – пишет автор NI.
Утро.ru 10:34
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Футбол
Футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием
RT на русском 05:10
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Экономика
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Происшествия
В Липецке в цирке-шапито лев напал на женщину
Свободная Пресса 15:19
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Гаджеты
В России начались продажи смарт-часов Emporio Armani, Michael Kors и Diesel
Розничная сеть «М.Видео» сообщила о старте российских продаж умных часов Emporio Armani, Michael Kors и Diesel.
Dgl.ru 16:37
Общество
Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре
В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.
RT на русском 18:44
Космос
Что ищут ученые и спецслужбы в лунной пыли
Комсомольская правда 09:28
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Общество
Форум «Город образования» посетили более 150 тыс. человек
Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.
ТВ Центр 04:01
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58