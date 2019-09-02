с чего всё началось

«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.

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