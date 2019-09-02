Энергетика

RT на русскомRT на русскомОрешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.
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с чего всё началось
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил
 в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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