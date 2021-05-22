Манижа заняла на «Евровидении 2021» девятое место

После голосования жюри Манижа занимала 8 место, а главная конкуренция шла между швейцарским исполнителем Gjon’s Tears - Джоном Мухарремаем, который исполнил песню "Вся Вселенная"- «Tout l’Univers» и лидировал и француженкой Барбарой Прави («Voilà») - она шла второй.