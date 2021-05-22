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Орешкин рассчитывает на возвращение рынка труда к докризисному уровню к концу 2021 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.
Коммерсантъ
Орешкин напомнил, что в январе Владимир Путин поручил правительству и другим органам власти восстановить рынок труда до показателей 2019 года к концу текущего года.
РБК
Как пояснил Орешкин, «благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен».
Журналистская правда
В начале года Путин назвал восстановление рынка труда важнейшей задачей кабмина в 2021 году.
РБК

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Российские власти ожидают восстановления рынка труда в стране к концу года

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