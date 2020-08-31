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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
ТАСС06:33
Подробнее о событии
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС06:33
ТК Звезда

Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2020 году

ТК Звезда06:52
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
Национальная служба новостей

Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Национальная служба новостей06:25

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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Эрдоган назвал глав Франции и Греции «жадными и некомпетентными»

Анкара, 31 августа 2020, 08:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал лидеров Франции и Греции как «жадных и некомпетентных» в контексте обострения напряженности между Анкарой, Афинами и Парижем в Средиземном море, сообщает Le Figaro.
REGNUM01:04
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42