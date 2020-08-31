Орешкин дал прогноз по восстановлению «занятости и выпуска» в России

The Moscow Post 8

Российская экономика может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в следующем году. Такое мнение сегодня высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его оценкам, безработица в России достигла пика в июле—августе.