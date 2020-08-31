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Росбалт
Росбалт

Орешкин дал прогноз по восстановлению «занятости и выпуска» в России

Российская экономика может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в следующем году. Такое мнение сегодня высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его оценкам, безработица в России достигла пика в июле—августе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
ТАСС07:33
Подробнее о событии
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:33
Национальная служба новостей

Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Национальная служба новостей06:25
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55

Ремонтом саратовского цирка займутся правоохранительные органы

В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня побывал в реконструируемом цирке, раскритиковал местных чиновников за удорожание и затягивание работ и анонсировал расследование по этому поводу.
СаратовБизнесКонсалтинг07:56
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