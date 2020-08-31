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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Уровень безработицы в России достиг пикового уровня в июле - августе 2020 года и дальше будет снижаться. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:40
Подробнее о событии
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известиявчера в 06:42
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАССвчера в 07:40
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомостивчера в 06:55
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолецвчера в 06:53
Российская газета

Стресс-тест прошли

Российская газетавчера в 12:32
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русскомвчера в 06:42
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПрессвчера в 06:30

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
RT на русскомвчера в 16:10
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Карлос Сайнс переживает из-за проблем Ferrari

Карлос Сайнс не смог принять участие в Гран При Бельгии из-за того, что перед самым стартом на его McLaren возникла проблема с силовой установкой, но это не значит, что ему нечего сказать о гонке.
F1news.ruвчера в 15:57

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
4,8K

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ruвчера в 12:00
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц

Москва, 1 сентября 2020, 01:48 — REGNUM Поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), позволяющие гражданам России с задолженностью не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей оформить банкротство во внесудебном порядке, вступили в силу 1 сентября.
REGNUM18:48
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