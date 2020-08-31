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REGNUM
REGNUM

Орешкин оценил сроки восстановления экономики РФ после кризиса

Москва, 31 августа 2020, 13:40 — REGNUM Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» помощник президента РФ Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Меры поддержки экономики По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. При этом он отметил, что бизнес на фазе восстановления экономики РФ должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.
ТАСС07:40
Подробнее о событии
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:40
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30
Национальная служба новостей

Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе

Национальная служба новостей06:25

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру11:07

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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