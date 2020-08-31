Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

The Moscow Post 10

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.