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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что безработица в стране достигла пика в июле - августе 2020 года. При этом Орешкин предположил, что по занятости и выпуску в промышленности Россия может выйти на докризисные показатели уже в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Уровень безработицы в России достиг пикового уровня в июле - августе 2020 года и дальше будет снижаться. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:40
Подробнее о событии
Российская газета

Стресс-тест прошли

Российская газета12:32
ТАСС

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

ТАСС07:40
RT на русском

Орешкин прокомментировал уровень занятости в России

RT на русском06:42
Московский Комсомолец

Орешкин рассказал, когда безработица в России достигла пика

Московский Комсомолец06:53
Известия

Орешкин допустил возвращение к докризисным значениям по занятости в 2021 году

Известия06:42
Ведомости

Орешкин ожидает возвращения занятости к докризисному уровню в 2021 году

Ведомости06:55
ФедералПресс

Орешкин рассказал, когда экономика вернется к докризисным значениям

ФедералПресс06:30

Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру11:07

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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