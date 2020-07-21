Политика
Rambler News ServiceОрешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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с чего всё началось
Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.ТАСС06:04
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В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
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Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
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Общество
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В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Хоккей
В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом
20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Единоборства
Олимпийская чемпионка Севастьянова сфотографировалась с Макгрегором
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в Instagram фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Московский Комсомолец 02:59
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Транспорт
Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
Коммерсантъ 01:52
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
РИА Новости 06:11
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59
Футбол
Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год
Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 05:04
Политика
Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
РИА Новости 05:48
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
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Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Общество
Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
Музыка
Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам
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Live24 04:59
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Xiaomi раскрыла модели смартфонов, которые получат международную стабильную версию MIUI 12 уже в августе.
MobiDevices 06:40