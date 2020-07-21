Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОрешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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с чего всё началось

Орешкин: контроль со стороны Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.
ТАСС06:04

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Орешкин: Контроль со стороны президента за достижением нацпроектов будет максимальным

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Помощник Путина пообещал максимальный контроль за выполнением нацпроектов

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Орешкин: контроль со стороны Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

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Орешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов

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Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

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Новости на «России 24». Орешкин: указ Путина определяет задачи развития России в предстоящие десятилетия

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Орешкин рассказал о самой главной задаче, которую Путин поручил кабмину

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В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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Йода кусается: в продаже появился кукольный герой из сериала «Мандалорец»

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В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале

Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
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Общество

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Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
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Политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
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Общество

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
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Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
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Хоккей

В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Единоборства

Олимпийская чемпионка Севастьянова сфотографировалась с Макгрегором

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в Instagram фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
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Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
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Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
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Один человек умер и один пострадал на вечеринке экстремалов в Приморье

Газета.Ru 05:43
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Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
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Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
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Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
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Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам

Российская рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big побила все рекорды «Евровидения» по просмотрам конкурсных клипов.
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В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
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Европа нашла замену российскому газу

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Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
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Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе

Xiaomi раскрыла модели смартфонов, которые получат международную стабильную версию MIUI 12 уже в августе.
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