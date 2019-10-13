Экономика

ТАССТАССОрешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орешкин выступил за дедолларизацию российской экономики

ФедералПресс03:30

Орешкин призвал к мировой торговле нефтью в рублях

Московский Комсомолец03:54

Орешкин высказался за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Коммерсантъ03:36

Орешкин предложил отказаться от доллара в сделках между Россией и ЕС

Life.ru03:56

Орешкин: рубль — хорошая валюта, которая избавит Россию от доллара

News.ru03:23

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

ТАСС02:52

Орешкин заявил о желании минимизировать зависимость от США

Газета.Ru01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

РИА Новости 04:15
Путешествия

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Самый скучный отпуск российские туристы проводили в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки.
Известия 04:24
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

RT на русском 02:39
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

Мать подозреваемого убийцы из Саратова считает сына добрым

В Телеграм-канале RT появилось видео, на котором мать убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина назвала сына замечательным человеком.
Kazanfirst.ru вчера в 01:00
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генеральная прокуратура предложила не назначать в ведомство больных ВИЧ и гепатитом.
Piter.tv 03:51
Гаджеты

Samsung Galaxy A91 получит зарядку, как у Galaxy Note10+

Anonsens вчера в 05:18
Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Гаджеты

Чипсет Apple U1 был создан в Купертино

Первоначально считалось, что чип был лицензирован Decawave, однако Decawave подтвердила, что Apple разработала собственный чипсет, который совместим с чипами Decawave.
iXBT.com 03:38
Единоборства

Усик победой дебютировал в супертяжелом весе

Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Автоспорт

В FIA объяснили, почему не наказали Себастьяна Феттеля за фальстарт

На Гран При Японии Себастьян Феттель рисковал получить штраф за фальстарт.
Autosport.com.ru 04:14
Политика

Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Известия вчера в 09:35
Политика

Премьер-министр Канады пришёл на предвыборный митинг в бронежилете

Говорит Москва 02:27
Футбол

Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках

RT на русском 03:51
Музыка

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова подрался с вице-президентом PFL

iReactor 02:22
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия

Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти

Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести.
Российская газета вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Армия и оружие

Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром

Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 11 октября в 09:16
Комментарии
Главное