с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.

Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Культура Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Общество В России завершается переход на цифровое вещание В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Футбол Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020 В матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальную стадию турнира.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Путешествия Туроператоры предупреждают о подорожании путевок в ноябре Цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре для россиян обойдутся на 10% дороже.В этом году цены на туры стали выше, чем были в 2018 году на ноябрьские праздники.