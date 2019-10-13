Экономика
ТАССОрешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:46, Вашингтон
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Общество
Знаки Зодиака, которые помнят свою первую любовь всю жизнь
Скорпион может «похоронить» себя ради первой любви. Пытаться все вернуть спустя годы.
Московский Комсомолец 15:04
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол
Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами
Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
ProstoProSport вчера в 16:39
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Кино
«Вий» вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен
Культуромания 11 октября в 02:40
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy
Российская фигуристка Алена Косторная победила на международном турнире Finlandia Trophy, который завершился в финском Эспоо в воскресенье.
Интерфакс-Спорт 16:01
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
ТАСС 17:05
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Энергетика
Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза
К 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%, сообщил в сентябре директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
РБК 11 октября в 07:45
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Футбол
«Барселона» не планирует покупать игроков зимой
Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.
Чемпионат 16:54
Хоккей
Петр Чех отразил два буллита в дебютном матче за хоккейный клуб
Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».
Матч ТВ 18:22
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Технологии
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия 19:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
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