с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

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