Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

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